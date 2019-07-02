Москва, 2 июля. Во вторник жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение. Как рассказали специалисты, особенно хорошо его будет видно в юго-восточной части Тихого океана, а также Чили и Аргентине.

Астрологи рассказали, чего стоит бояться в период солнечного затмения. По словам специалистов, в период затмения люди могут изменить судьбу. Они уточнили, что каждому стоит прислушаться к себе, но не заниматься самовнушением. При этом не следует принимать важных решений в период с 29 июня по 5 июля. Кроме того, астрологи рекомендуют не совершать важных финансовых операций. Как пишет издание «Московский комсомолец», некоторые могут ощущать всплеск эмоций и потребность оказывать помощь другим. При этом есть риск превратить благие намерения в навязчивые действия.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в 2019 году. Самыми удачливыми в 2019 году будут огненные знаки: овны, львы и стрельцы, удача будет сопутствовать им во всех делах, в том числе в финансовых и карьерных вопросах, считают астрологи.

Больше всего повезет стрельцам и львам. Здесь причина — Юпитер стрельца, при этом львам этот фарт достанется летом, в августе, стрельцам уже в январе. В принципе повезет и овнам в январе-феврале от этого Юпитера», — рассказала астролога Павла Чудинова.

Астролог Лилия Любимова назвала еще два удачливых знака — весы и водолеи. Любимова считает, что им нужно быть внимательным к знакам судьбы, так как весы и водолеи могут получить неожиданные предложения и счастливые шансы. Спокойный и комфортный год ждет тельцов и раков. У представителей знака земли и козерогов начнется новый жизненный цикл, отмечает издание. Козерогам эксперты советуют быть аккуратнее в рабочих моментах. Также осторожными нужно быть рыбам, близнецам и девам. Для представителей этих знаков год будет сложным, считают астрологи.

Жители Земли увидят взрыв сверхновой звезды в 2020 году. По словам ученых, взорвется звезда, находящаяся в созвездии Лебедя.

Как рассказали британским СМИ исследователи, столкновение звезд уже произошло. Свет от взрыва еще не попал в пределы нашей солнечной системы. При взрыве высвободилась огромная энергия, благодаря которой световую вспышку увидят на Земле.

Ранее сообщалось, что ученые NASA впервые засняли взрыв звезды. Ученые смогли впервые увидеть в оптическом диапазоне вспышку сверхновой звезды. В Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства рассказали, что это удалось специалистам из университета Нотр-Дам в американском штате Индиана благодаря орбитальному телескопу «Кеплер».