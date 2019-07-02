Американские врачи предупредили об опасности употребления жареной рыбы

Нью-Йорк, 2 июля. Частое употребление в пищу жареной рыбы приводит к риску развития инсульта. К такому выводу пришли ученые из американского Университета Эмори.

Врачи по всему миру рекомендуют употреблять рыбу в пищу для улучшения здоровья. Американская кардиологическая ассоциация настаивает на том, чтобы жирная рыба входила в рацион два раза в неделю, поскольку продукт является источником Омега-3 жирных кислот. Британская кардиологическая ассоциация и НИИ питания РАМН также советуют употреблять рыбу в качестве профилактики сердечного приступа.

Однако ученые из США выявили опасную связь между пристрастием к жареной рыбе и повышенным риском инсульта. Специалисты провели исследование, в ходе которого проанализировали ответы свыше 21 тысячи участников, их средний возраст составил 65 лет. Выяснилось, что вероятность развития инсульта была наиболее высока у тех респондентов, которые употребляли из всех морепродуктов в основном жареную рыбу, пишет «МедикФорум».

Врачи объяснили, что высокое содержание Омега-3 жирных кислот в рыбе действительно позволяет уменьшить риск инсульта, однако ее жарка приводит к потере столь ценных веществ.

Ранее китайские ученые выяснили, что у человека, который каждый день съедает по одному яйцу, снижается риск развития инсульта. При этом эксперты предупредили, что употребление более трех яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как в одном яичном желтке может содержаться до 185 миллиграмм холестерина.

Стоит отметить, что смертность от инсультов и инфарктов среди россиян за последние годы снизилась почти в два раза. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, уточнив, что три из четырех инфарктов и инсультов проходят на фоне хронической ишемической болезни сердца или миокардиопатии.