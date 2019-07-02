Глава Красноярского края резко отреагировал на вопрос жительницы затопленного Канска

Красноярск, 2 июля. Руководитель Красноярского края Александр Усс в ходе визита в подтопленный город Канск жестко отреагировал на вопрос местной жительницы о состоянии дороги, решив, что она «качает права». Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на видеоролик встречи, опубликованный в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель региона резко отреагировал на обычный вопрос женщины, видел ли губернатор дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за людьми вертолеты.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть… Мы и дорогу видели, и котельную», — начал Усс.

Однако женщина парировала, отметив, что не качает права, а просто «задала вопрос».

«Если ее размоет, значит, ее восстановят», — уже спокойно ответил глава региона.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье градоначальник Канска Андрей Береснев сообщил, что в результате паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, а также 59 придомовых территорий. Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся на 4 метра. Под руководством главы Канска сформирован оперативный штаб, отвечающий за действия спасательных служб.

Как сообщала «Газета.Ru», подтопления жилых домов нет. В общей сложности в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживает 272 человека.