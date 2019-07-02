Стало известно, почему Бамако выгодно военное сотрудничество с Москвой

Радиоведущий и публицист Армен Гаспарян заявил, что Россия поможет Мали в борьбе с исламским радикализмом.

Ранее министры обороны России и Мали генерал армии Сергей Шойгу и дивизионный генерал Ибрахим Дахиру Дембеле подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве двух стран. Документ был оформлен во время Международного военно-технического форума «Армия-2019».

«По нашему мнению, активизация военных связей отвечает интересам двух наших стран», — сказал глава Минобороны РФ.

Действительно, Россия предоставит армии Бамако необходимое вооружение и военную технику, которые значительно усилят поставки от миссии Европейского союза в Мали (EUTM). Кроме того правительство Бамако очень рассчитывает на то, что Москва согласится на проведение военной операции против боевиков различных террористических группировок, действующих на Севере и в центральной части страны.

Отличным примером такой работы в Бамако считают операцию России в Сирийской Арабской республике, где армии РФ в кратчайшие сроки удалось не только поддержать правительство Башара Асада, но и сломить натиск террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, после чего угроза со стороны радикальных исламистов была полностью нейтрализована.

Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей известный российский радиоведущий, писатель, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян, «Москва традиционно помогает африканским государствам на протяжении очень многих лет, поэтому нет ничего удивительного в кооперации с Мали».

«Ну и в самом подписании договора о военно-техническом сотрудничестве нет ничего удивительного. Второй момент — Россия на сегодняшний момент является, наверное, главной страной, которая борется с международным терроризмом, в том числе с исламским радикализмом. Ни для кого не секрет, что всевозможные боевые террористические организации имеют опорные точки в Африке, и локализовать их — означает добиться даже не тактического, а стратегического успеха. То, что это произойдет в Мали в коллаборации с Францией — это тоже достаточно позитивная новость, хотя у нас очень много вопросов по поводу деятельности французов в Сирии. Например, когда они поддерживали западную коалицию», — говорит эксперт.

При этом собеседник ФАН заявил, что военнослужащие Мали не просто так отдают предпочтение российскому вооружению, так как «оно является одним из самых надежных и современных в мире».

«Россия занимает очень высокие позиции на мировом рынке вооружений и, разумеется, для многих стран, в том числе Мали — это лучшая реклама. Тем более, это оружие необходимо не для парадов, не будем тешить себя иллюзиями, в Африке регулярно случаются различные чрезвычайные ситуации, и это оружие будет применяться против террористов. Поэтому лучше, конечно, надежные образцы, которые получили высокую оценку у мировых специалистов», — продолжает Гаспарян.

Политический аналитик уверен также, что, кроме поставок вооружения и военной техники, российские военные инструкторы смогут в кратчайшие сроки обучить и подготовить своих малийских коллег.

«Кстати, я уже видел странные заявления о том, что русские занимаются экспансией в Африке. Это все не выдерживает никакой критики, потому что наша так называемая экспансия, во-первых, никогда не прерывалась, даже в лихие 90-е мы там все-таки пытались что-то делать и, во-вторых, наша экспансия — это не несение бремени белого человека, как у Запада, это поддержка и всяческая гуманитарная помощь», — говорит эксперт.

Взамен Российская Федерация сможет вести разработку и добычу ресурсов на территории африканского государства, развивая тем самым экономику двух стран.

«Уже же нет такого, как было во времена моего детства, когда братская помощь восставшему африканскому пролетариату была безвозмездной. Уже давно речь об этом не идет, никакая классовая борьба на повестке дня не стоит, тут именно экономические и политические государства. Это нормально, и для меня, правда, удивительно, когда я читаю что нам это не нужно. Нужно! Именно этим определяется, в том числе, статус великой державы. Поэтому и Бамако, и Москве необходимо это сотрудничество», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним, вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Для сдерживания противостояния в Мали развернута миротворческая миссия ООН. Между тем в стране сохраняется режим ЧП из-за террористической угрозы.

1 Организация запрещена на территории РФ.