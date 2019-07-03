Сирийское правительство восстанавливает аэропорт имени Басселя аль-Асада

Дамаск, 3 июля. В рамках мер, принятых сирийским правительством для преодоления пережитков войны во всех секторах, Комитет по реконструкции осуществил ряд проектов, направленных на восстановление основных служб и инфраструктуры районов, освобожденных сирийской правительственной армией. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Что касается восстановления строительного сектора, то среди проектов, на которые Комиссия выделила необходимые суммы, оказался аэропорт имени Басселя аль-Асада. В рамках восстановления сирийских провинций правительство уже выделило 102 млн лир на ремонт международного аэропорта Алеппо, 150 млн. лир для восстановления дороги в провинции Латакия и 104 миллиона лир для восстановления старой дороги Хомс — Пальмира, а также 199 миллионов лир для содержания дороги на перекрестке Кром-Мадая и города Мадая и еще 99,5 миллиона лир для содержания дороги, ведущей от Бакина до гостиницы Блюдан.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Для ремонта большого ущерба, нанесенного электрической сети в результате террористических актов, комитет по реконструкции выделил 4 миллиарда лир на восстановление электрических сетей во всех сирийских провинциях.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Сирии Мохамед Зухайр Харботли сказал, что города города Нубль и Аз-Захра, расположенные к северо-западу от Алеппо, получат электричество после завершения строительства станции мощностью 30 МВт и стоимостью 6 миллиардов фунтов. Во время осмотра станции министр сказал, что работа по подключению электричества к фидерной станции этих двух городов завершена, работа по расширению сетей низкого и среднего напряжения и завершению установки трансформаторных центров (630 кВА) для каждого центра также находится на финальной стадии.