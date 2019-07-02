Российские суды вынесли первые решения о принудительном лечении от педофилии

Москва, 2 июля. Российские суды впервые вынесли решения о принудительном лечении от педофилии. Об этом сообщила начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН Елена Коробкова.

По ее словам, контроль за применением медицинских мер в отношении страдающих расстройством сексуального предпочтения будут вести уголовно-исполнительные инспекции. Коробкова отметила, что принудительное лечение педофилов в нашей стране начали назначать только с 2017 года. Тогда эти меры применялись к одному человеку, а в 2018 году число таких лиц выросло до восьми.

«Здесь практика только нарабатывается», — отметила Коробкова.

Впервые возможность назначения принудительного лечения страдающим расстройством сексуального предпочтения была закреплена в уголовном законодательстве в 2012 году. Как пояснили во ФСИН, закон устанавливает добровольный порядок применения комплекса мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Он предусматривает возможность применения профилактических медикаментозных средств, в том числе химической кастрации. В подобных случаях необходимо ходатайство или согласие лица на проведение освидетельствования, позволяющего диагностировать расстройство сексуального предпочтения, а также на применение комплекса мер медицинского характера, назначаемого комиссией врачей-психиатров.

В интервью ТАСС Елена Коробкова рассказала, что в России суды гораздо чаще выносят постановления о принудительном лечении в отношении наркоманов, чем педофилов. По ее словам, с 2012 года лица, признанные больными наркоманией, получили возможность отсрочки отбывания наказания. С 2014 года суд может возложить на лиц, признанных больными наркоманией и при этом приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, пройти принудительное лечение и медико-социальную реабилитацию.

Число больных наркоманией, имеющих отсрочку, остается примерно на одном уровне (около 200 в год). При этом количество обязанных пройти лечение от наркомании постоянно растет — с 60 в 2014 году до 841 в 2018, сообщает «Взгляд».

Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка внесет в Госудуму предложения о введении дополнительных ограничений в отношении осужденных за сексуальные преступления против детей. Среди инициатив — полный запрет на пользование сетью Интернет для преступников и постоянный пожизненный надзор за педофилами со стороны правоохранительных органов.