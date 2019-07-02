Каракас, 2 июля. Правительство Венесуэлы заявило о начале нормализации отношений с Германией и разрешении послу ФРГ вернуться в Каракас.

«Правительство Боливарианской республики Венесуэла сообщает венесуэльскому народу и международному сообществу, что после различных контактов с правительством ФРГ начался процесс нормализации дипломатических отношений между двумя странами», — говорится в сообщении МИД Венесуэлы.

Немецкий посол в Венесуэле Даниэль Мартин, который в марте был объявлен персоной нон грата, может вернуться в республику, добавили в дипломатическом ведомстве. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение аннулировать изданный в марте указ о том, что Мартин должен уехать из страны.

По данным ведомствам, Берлин принял решение вернуть своего посла в Венесуэлу для создания «двусторонней повестки дня согласно принципам международного сотрудничества».

Хуан Гуайдо в начале этого года провозгласил себя президентом Венесуэлы. Примечательно, что он пользуется не только финансовой поддержкой Вашингтона, но информационной. Западная пресса регулярно делает вбросы, не озадачиваясь поиском фактов и аргументов. Как итог — все фейки разваливаются буквально через несколько часов после публикации. Спустя несколько дней после противозаконного провозглашения Гуайдо лидером Венесуэлы агентство Reuters распространило фейк о ЧВК «Вагнер», которая якобы прибыла в Венесуэлу. Подчеркнем, что на совершенно законной основе в Венесуэле находятся российские военные инструкторы, которые помогают местной армии готовить специалистов для купленной в России военной техники, о чем подробно рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

В конце июня власти Венесуэлы заявили, что участники путча собиралась захватить военную базу и освободить генерала Рауля Бадуэля, чтобы впоследствии объявить его президентом республики. По словам Мадуро, все участники заговора арестованы.