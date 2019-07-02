В Грузии подсчитали ущерб от снижения туристического потока из России

Тбилиси, 2 июля. Количество российских путешественников в Грузии в этом году уменьшится на 1 млн человек из-за введенного Москвой временного запрета на полеты из России, что нанесет ущерб экономике республики в размере 2 млрд лари (более 700 млн долларов). Соответствующими подсчетами поделилась руководитель Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью грузинскому каналу.

По ее словам, в прошлом году Грузию посетили 1,4 млн российских туристов. Тогда же поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари.

«По нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 млн туристов и потеряем до 2 млрд лари», — оценила ущерб Квривишвили.

Она отметила, что ее организация пытается минимизировать ущерб из-за сокращения туристического потока из России и ищет новые рынки, в том числе в Соединенных Штатах и европейских странах. Для этого администрация туризма уже запустила рекламу о Грузии на ведущих западных телевизионных каналах, пишет News.ru.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиационным перевозчикам временно запрещается осуществлять полеты из России в Грузию. На следующий день министерство транспорта РФ объявило, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в РФ.

Согласно подсчетам Национальной администрации туризма Грузии, в мае республику посетили более 172 тыс. россиян.