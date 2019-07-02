В Совфеде назвали недоразумением отмену рейсов из России чешскими властями

Авиационные власти Чехии 2 июля аннулировали разрешения на часть рейсов в Прагу и Карловы Вары российских компаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». В Совете Федерации прокомментировали это решение.

В ответ на аннулирование ранее выданных разрешений на полеты в Чехию «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливают рейсы в Прагу и Карловы Вары. Об этом говорится на сайтах авиакомпаний. При этом российские перевозчики не сообщают причину решения чешских авиационных властей, но подчеркивают, что у них имелись все технические возможности для выполнения отмененных полетов.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что эта ситуация не имеет политической подоплеки.

«Я пока не знаю подробностей. Но, по одной из версий, чешские авиационные власти якобы не устраивают условия полетов через территорию России, когда чехи летят из Европы в Азию. Если это действительно так, то надо разговаривать, а вот так отменять рейсы накануне их совершения — неправильно», — сказал Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что в прошлом году Чехию посетили более полумиллиона российских туристов.

«А на таком курорте, как Карловы Вары, куда «Аэрофлот» летает прямыми рейсами из Москвы, практически одни российские туристы, которые приносят огромные прибыли, обеспечивают чехов рабочими местами. Но я думаю, что это все-таки недоразумение. Отмена рейсов российских авиакомпаний в Чехию не имеет серьезных политических оснований. Надеюсь, стороны сядут за стол переговоров и найдут приемлемые для всех решения», — заключил член верхней палаты российского парламента.

Добавим, что, по данным источника РИА Новости, ограничение полетов российских компаний в Чехию связано с тем, что не удалось договориться о рейсах Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Напомним также, что с 8 июля Россия временно приостанавливает авиасообщение с Грузией. Решение принято в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите ее от преступных и иных противоправных действий».