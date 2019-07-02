Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России

Москва, 2 июля. Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ. Соответствующую инициативу зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат указал, что у всех российских учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. Уже исходя из него должны начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к заработной плате, считает он.

«Труд педагога должен оцениваться достойно», — передает РИА Новости слова парламентария.

В обращении к вице-премьеру депутат уточнил, что эта мера также будет полезна молодым специалистам, которые приходят на работу в школу сразу после окончания вуза и не имеют оснований для дополнительных выплат.

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января текущего года составляет 11 280 рублей. При этом, обратил внимание Чернышов, в настоящее время в каждом регионе своя методика высчитывания базового оклада учителя, в связи с чем в ряде случаев педагоги получают за свой труд значительно меньше.

Стоит отметить, что, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, МРОТ в России увеличат с 1 января 2021 года.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева высказала возмущение по поводу того, что учителя страдают от избыточности бумажных отчетов. Педагогам приходится составлять их для различных ведомств, в том числе для МЧС и ФНС, предоставлять «фото сосулек» и указывать «количество высаженных деревьев в школьном дворе». В связи с этим глава ведомства намерена инициировать внесение изменений в Трудовой кодекс.

При этом министр положительно отозвалась об отказе в российских школах от шестидневной учебной недели. Изначально идея была высказана депутатом Государственной думы Виталием Милоновым.