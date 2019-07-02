Британские СМИ вновь обвинили Меган Маркл в чрезмерных тратах

Лондон, 2 июля. Принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл по-прежнему позволяют себе чрезмерные траты, несмотря на скандал, считают британские журналисты.

СМИ назвали Меган Маркл «современной Марией-Антуанеттой» за чрезмерные траты. По словам представителей средств массовой информации, в резиденции королевской четы заменили роскошный ковер спустя всего несколько дней после его приобретения. Как пишет издание Express, ковер якобы был испачкан грязными собаками, а затем — уборщиком. Источник издания считает, что Меган и Гарри «не смущают» дополнительные расходы. Как пишет «Газета.ru», при этом стоимость ковра не уточняется.

Ранее супругов критиковали за завышенные расходы. Выяснилось, что они потратили три миллиона долларов денег налогоплательщиков на ремонт загородной резиденции Фрогмор-коттедж в Виндзоре.

Напомним, британская общественность не перестает обсуждать возможное соперничество и даже вражду между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Супруга принца Гарри старается оказаться в центре внимания и превзойти герцогиню Кембриджскую, что ей удалось благодаря каллиграфии.

Выяснилось, что Маркл до того, как стать востребованной актрисой, освоила необычную и довольно редкую профессию, которая и помогла ей «одержать верх» над родственницей. Герцогиня Сассекская была специалистом по каллиграфии. Свои таланты она проявила в компании Paper Source и даже преподавала искусство письма частным клиентам.

Как только в Сети появился снимок бумажной записки, которую Миддлтон оставила на выставке цветов Королевского общества садоводов, внимательные поклонники немедленно начали сравнивать образцы почерка двух герцогинь. Они оценили, как изящно Миддлтон выводит буквы, однако по-настоящему идеальными признали навыки письма супруги принца Гарри.

Судить о ее почерке можно по надписи, сделанной герцогиней Сассекской на праздничном украшении из бумаги. Пожелание счастливого Рождества она оставила во время благотворительного визита в один из британских домов престарелых для пожилых актеров. По мнению пользователей Сети, Маркл одолела Миддлтон росчерком пера.

Напомним, Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года, в этот день состоялась ее свадьба с принцем Гарри в Виндзорском замке. Перед торжественной церемонией девушка приняла британское подданство и сменила конфессию, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви .

6 мая 37-летняя Маркл и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями. В семье герцога и герцогини Сассекских родился мальчик. Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, которое примыкает к Виндзорскому замку.

Ранее британский журналист и писатель Эндрю Мортон раскрыл шокирующие подробности взаимоотношений между принцем Уильямом и его супругой. По его словам, герцогиня Кембриджская всегда чувствует себя рядом с мужем как «человек второго сорта».

Напомним, Мария-Антуанетта — королева Франции, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года. После начала Французской революции была объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Она известна тем, что тратила много денег на драгоценности и одежду, а в это время в стране был серьезный финансовый кризис, и люди жили бедно. Осуждена Конвентом и казнена на гильотине.