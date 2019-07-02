Названы главные причины высокой смертности от инфаркта в России

Москва, 2 июля. Гендиректор НМИЦ им. В. А. Алмазова и главный внештатный кардиолог Минздрава в четырех федеральных округах России Евгений Шляхто назвал главные причины высокой смертности при инфаркте миокарда.

По словам специалиста, виной этому являются несвоевременное обращение к врачу и нетипичные симптомы заболевания. Шляхто обратил внимание, что нетипичные формы инфаркта миокарда может приобретать особенно у женщин. Именно поэтому, по его словам, так важно информировать людей об их здоровье.

Несмотря на то, что люди часто игнорируют опасные сигналы своего организма и не обращаются за помощью, в целом летальность при остром коронарном синдроме снизилась и в настоящее время колеблется от 2,8% до 10%. Смертность от инфарктов при этом составляет 4,5-20%.

«Это, конечно, недопустимо», — добавил он.

Еще одним важным моментом Шляхто считает вопрос организации правильной маршрутизации пациентов с сосудистыми катастрофами. На сегодняшний день в России она приблизилась к 90%.

Как отмечает ТАСС, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ в рамках нацпроекта «Здравоохранение» должна снизиться с 587,6 случая на 100 тыс. человек до 450. Проект рассчитан на шесть лет. За это время планируется переоснастить 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Кремнев назвал полезные и вредные продукты для сердца. По его словам, если человек съедает в день меньше 400 граммов овощей, то он подвергает себя риску возникновения ишемической болезни. Ученый подчеркнул, что из рациона стоит исключить свинину, жирный творог, сыр и яичный желток.

По мнению врача-кардиолога, сотрудника научного комитета генетической лаборатории Health in Code в Испании Натальи Соничевой, огромное значение для развития кардиологии и предупреждения смертности от ССЗ играют не только правильный рацион и здоровый образ жизни, но и профилактика этих болезней, в частности, прохождение генетических исследований, отмечает Infox.

Еще один российский кардиолог, профессор Юрий Конев в интервью НСН предупредил об опасности противоречивой и недостоверной информации в Сети. Речь идет об исследованиях разных заморских врачей, которые, например, утверждают, что пить вино каждый день очень полезно и важно для увеличения продолжительности жизни. Эксперт подчеркнул, что, как правило, подобные «изыскания» являются всего лишь попыткой обогатиться.