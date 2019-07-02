Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В России введут ГОСТ для светофоров

1 254
0 Оставить комментарий

В России введут ГОСТ для светофоров

Москва, 2 июля. В России могут ввести единый государственный стандарт (ГОСТ) для светофоров. Правила по срокам их проверки и ремонта будет разрабатывать Росавтодор.

В ведомстве считают, что это поможет снизить число мест концентрации ДТП, а также повысит уровень безопасности движения.

После того, как в 2014 году было принято решение оборудовать светофорами переходы через многополосные трассы, светофоров в России стало в три раза больше, но правила по их содержанию до сих пор так и не были прописаны, отмечает газета «Известия». Новый «светофорный» ГОСТ установит самые разные аспекты технического обслуживания и будет действовать на всех видах трасс в российских регионах.

Ранее «Федерал Пресс» сообщал о том, что собственникам автотрасс в России могут разрешить увеличить лимит скорости до 130 километров в час. Согласно проекту Росавтодора, речь идет о госоператоре «Автодор», которые владеет платными участками на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Как отмечает телеканал 360, в планах Росавтодора разработать ГОСТ, регламентирующий обслуживание линий освещения вдоль трасс.

 

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров