В России введут ГОСТ для светофоров

Москва, 2 июля. В России могут ввести единый государственный стандарт (ГОСТ) для светофоров. Правила по срокам их проверки и ремонта будет разрабатывать Росавтодор.

В ведомстве считают, что это поможет снизить число мест концентрации ДТП, а также повысит уровень безопасности движения.

После того, как в 2014 году было принято решение оборудовать светофорами переходы через многополосные трассы, светофоров в России стало в три раза больше, но правила по их содержанию до сих пор так и не были прописаны, отмечает газета «Известия». Новый «светофорный» ГОСТ установит самые разные аспекты технического обслуживания и будет действовать на всех видах трасс в российских регионах.

Ранее «Федерал Пресс» сообщал о том, что собственникам автотрасс в России могут разрешить увеличить лимит скорости до 130 километров в час. Согласно проекту Росавтодора, речь идет о госоператоре «Автодор», которые владеет платными участками на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Как отмечает телеканал 360, в планах Росавтодора разработать ГОСТ, регламентирующий обслуживание линий освещения вдоль трасс.