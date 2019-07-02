ФСИН хочет отказаться от доставки домашних арестантов в суды на авто инспекции

Москва, 2 июля. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России выступила с предложением отказаться от практики регулярных перевозок лиц, помещенных под домашний арест, к следователям и в суд на транспортных средствах ведомства. Об этом сообщила руководитель Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН РФ Елена Коробкова.

По ее словам, необходимо внести изменения в законодательство о возможности самостоятельного прибытия домашних арестантов в суд и к следователю, если у него есть электронный браслет и он не представляет угрозы для общества.

Она напомнила, что домашним арестантам зачастую разрешены самостоятельные прогулки, посещение больниц и других учреждений, передает ТАСС.

Коробкова отметила, что в зависимости от субъекта РФ в течение 12 месяцев осуществляется от 1 до 4 тысяч доставок. К примеру, в российской столице и Петербурге число доставок может достигать сотни за сутки.

«Сотрудникам инспекций иногда приходится возить таких лиц в другой город, не редки случаи, когда и в другой регион — иногда за тысячи километров», — указала она.

При этом Коробкова обратила внимание на то, что у инспекторов сохраняются обязанности контроля за другими арестантами.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФСИН работать над гуманизацией условий содержания в колониях.