Дамаск, 3 июля. «Идлиб, похоже, является одним из последних этапов в контексте сирийской войны», — заявил Доктор Муханнад аль-Дахир, сирийский политолог, в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Нет большого прогресса на фронтах Идлиба, как было в Восточной Гуте и на юге Дамаска. А причина этого заключается в том, что нет другого Идлиба после этого Идлиба, и нет возможности заключать договоры с боевиками о том чтобы они покинули территорию и уехали в другие места. Поэтому я считаю, что это последний бой США в регионе, потому что присутствие США к востоку от Евфрата будет под большой угрозой, если САА смогут быстро освободить Идлиб», — сказал собеседник ФАН.

Аль-Дахир не раз слышал о том, что США хотят увеличить количество своих войск в районах к востоку от Евфрата. Сражение за Идлиб находится на неопределенной стадии, так как Турция не выполняет свои обязательства в соответствии с форматами Астаны и Сочи.

«Это обязанности касаются не только раздела группировок на умеренные и радикальные, но и того, что Турция не должна поддерживать таких террористов, как группировка запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, — подчеркнул он.

Турция, как и США, хочет, чтобы конфликт продолжался, чтобы эти террористы не вошли в Турцию. Об этом было много заявлений, в том числе от МИДа Франции, который сказал, что битва за Идлиб — это вопрос нацбезопасности для Европы. Так что, Турция, Европа и США боятся, потому что это последний бой против терроризма, отметил аль-Дахир.

«То, что касается ситуации на востоке Евфрата — это политический и социальный вопрос, и его можно решить не военным путем. А в Идлибе дела гораздо сложнее», — резюмировал политолог.

По его словам, РФ пытается притянуть Турцию к себе путем сделки по С-400. Заявления турецких чиновников, в том числе президента Турции Тайипа Эрдогана, показывают, что турки прекрасно понимают, что их будущие не в НАТО, а в евразийском союзе.

1 Организация запрещена на территории РФ.