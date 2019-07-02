Опытные туристы назвали лишние для отпуска вещи

Москва, 2 июля. Полотенца, зонты, плойки, большое количество одежды и обуви оказались в списке вещей, которые опытные туристы назвали лишними для отпуска. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного системой поиска авиабилетов Aviasales.

Так, треть участников исследования посоветовали отказаться от большого количества одежды и обуви, которые в большинстве случаев так и остаются лежать в чемодане во время отпуска. Путешественники рекомендуют брать с собой легкие вещи, которые не занимают много пространства в багаже и из которых можно составить несколько комплектов одежды.

При этом 9% респондентов заявили, что больше не станут брать с собой на отдых плойку. Такое же количество участников опроса откажутся от полотенец, которые предлагает туристам большинство отелей или апартаментов. 9% туристов в отпуске не пригодились зонты, вместо них советуют взять ветровки, которые можно сложить в небольшой чехол.

Еще 9% респондентов рекомендуют лететь в отпуск без книг, особенно если предполагается развлекательная программа. Такое же количество людей пожаловались, что им в поездке не пригодилась аптечка, которая заняла в чемодане много места, пишет Deita.ru.

Кроме того, 5% респондентов пошутили, что лишними в поездке оказались их сопутешественники. Такое же число туристов посоветовали не брать с собой ножницы, ноутбук, духи и «тонны косметики».

Напомним, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует проводить отдых на свежем воздухе с отключенным телефоном. Не менее важно, по словам специалистов, как можно дольше сохранить полученный эффект от отпуска. В частности, они советуют периодически вспоминать о нем и планировать следующую поездку.

Ранее эксперты сервиса бронирования и покупки билетов Туту.ру составили рейтинг самых экзотических авиационных маршрутов первой половины 2019 года. В список попали Каракас (Венесуэла), Кайенна в Гвиане, Сан-Педро-Сула (Гондурас), а также канадские Виннипег и Эдмонтон, австралийские Кэрнс и Перт.