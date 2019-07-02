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Росавиация собрала экстренное совещание из-за аннулирования рейсов в Чехию

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Росавиация собрала экстренное совещание из-за аннулирования рейсов в Чехию

Москва, 2 июля. Глава Росавиации Александр Нерадько собрал экстренное совещание из-за аннулирования рейсов из Москвы в Чехию. Об этом во вторник сообщил Федеральному агентству новостей источник в Росавиации.

«Никаких объяснений с чешской стороны нет. Просто решение чешских авиационных властей по отзыву части разрешений у российских авиакомпаний. Сейчас по этому поводу собрано экстренное совещание», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что перевозчик «Уральские авиалинии» со вторника, 2 июля, приостановил полеты из Екатеринбурга и Жуковского в Чехию. Такая мера была принята после аннулирования чешскими авиавластями ранее выданных разрешений на полеты в Прагу.

Ранее по аналогичной причине несколько рейсов из российской столицы в Прагу отменил «Аэрофлот». Позже стало известно, что бюджетная компания «Победа» также приостановила полеты в Карловы Вары.

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Автор: Сергей Петров
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