Екатеринбург, 2 июля. «Уральские авиалинии» возобновили авиасообщение между Екатеринбургом и Прагой, приостановленное из-за решения властей Чехии об аннулировании разрешения на полеты в страну. Об этом рассказал генеральный директор компании-перевозчика Сергей Скуратов.

«Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу», — уточнил он в разговоре с ТАСС.

Напомним, во вторник стало известно, что «Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливают выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. С таким заявлением выступила пресс-служба перевозчика, уточнив, что запланированные на вторник рейсы в столицу Чехии задерживаются на неопределенный срок.

О запрете на выполнение полетов заявили и в пресс-службе «Аэрофлота», где уточнили, что чешские власти приняли такое решение несмотря на то, что у перевозчика есть все технические возможности для обеспечения рейсов.

«Аэрофлот» заверил, что пассажиры отмененных рейсов получат все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам перевозчика. Граждане будут доставлены в Прагу и Москву другими рейсами, а также самолетами иных авиакомпаний. Пассажирам, забронировавшим полеты отмененными рейсами, предложили оформить возврат без сборов или отправиться в альтернативный пункт назначения в Европе без сборов за изменение маршрута.

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