Автомобильное движение по мосту через реку Ию в Тулуне восстановлено

Иркутск, 2 июля. Автомобильное движение по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен в результате паводка, восстановлено. Об этом сообщил во вторник глава областного правительства Руслан Болотов.

По его словам, в полдень (07.00 по московскому времени) легковые транспортные средства пошли в обе стороны, а реверсивное движение грузовиков восстановлено с 14.00 (09.00 по московскому времени).

Болотов уточнил, что работники проверили опоры сооружения, передает ТАСС.

«Насыпь переувлажненная — специально проверили, только после этого запускаются автомобили», — добавил он.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по участку федеральной дороги Р-255 в Тулуне Иркутской области, затопленному по причине сильного паводка, может быть восстановлено не ранее чем через 24-48 часов после полного схода воды. У моста через Ию скопилось большое количество грузовиков с промышленными и продовольственными грузами.

Как сообщала «Газета.Ru», паводки в Иркутской области начались в конце прошлого месяца из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна.