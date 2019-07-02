Роструд выяснил число россиян, планирующих работать после выхода на пенсию

Москва, 2 июля. Больше половины граждан России — 56,3% — собираются работать после достижения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты статистического опроса Роструда.

По данным ведомства, продолжить работу по специальности после выхода на пенсию готовы 30,1% опрошенных, а 25% хотели бы устроиться на работу попроще, со скользящим или неполным графиком, пишет газета «Известия».

Отмечается, что 27,6% россиян планируют получить дополнительное образование, чтобы в дальнейшем работать дистанционно.

В Роструде также указали, что свыше 70% граждан считают, что возможность старшего поколения работать зависит от руководства. Не хотят и не планируют продолжать деятельность после выхода на пенсию 27,1% респондентов, 16,6% пока не думали об этом, пишет «ФедералПресс».

В Роструде выразили уверенность в том, что мнение работодателей не всегда беспристрастно по отношению к сотрудникам старшего возраста и часто продиктовано шаблонами и стереотипами. Специалисты полагают, что серьезное предпринимательское дело заинтересовано в работниках старше 45 лет в силу их ответственности, передает телеканал «360».

Ранее эксперты Роструда рассказали, как правильно уходить в отпуск.