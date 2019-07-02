«Победа» аннулировала рейсы в Карловы Вары

Москва, 2 июля. Лоукостер российской авиакомпании «Аэрофлот» — «Победа» — отменил рейсы из российской столицы в Карловы Вары. Об этом заявили во вторник в пресс-службе перевозчика.

«Мы отменяем рейсы Москва — Карловы Вары по требованию властей Чехии», — передает РИА Новости слова представителя отечественной компании.

Ранее ряд рейсов в чешскую столицу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне решения авиационных властей Чехии аннулировать разрешения на полеты.

Авиаперевозчик заверил, что, невзирая на отмену ряда рейсов, пассажиры, которые приобрели билеты на эти лайнеры, будут доставлены в столицу Чехии другими рейсами, а также самолетами других авиакомпаний.

Как напоминает «Газета.Ru», авиационные власти Чехии без объяснений каких-либо причин аннулировали ряд разрешений для «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» на полеты из РФ.

Так, «Уральские авиалинии» со 2 июля временно прекратили полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.