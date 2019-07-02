Москва, 2 июля. Соединенные Штаты будут оказывать сопротивление России в ее попытках снизить роль доллара в мировой финансовой системе, рассказал американский политический эксперт Джек Расмус.

Американский эксперт рассказал, как США реагируют на попытку России отказаться от доллара. Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин обсудили вопрос отказа от американской валюты при проведении двусторонних финансовых операций. Ожидается, что доллар может быть заменен российским рублем, либо китайским юанем. Кроме того, Москва и Пекин разработали аналоги международной платежной системы SWIFT, от которой Вашингтон угрожал отключить РФ на случай ужесточения санкций.

Как пишет RT, политолог из Калифорнийского колледжа Святой Марии Джек Расмус обратил внимание на то, что решение России и КНР уменьшить свою зависимость от доллара, скорее всего, является началом большой кампании, имеющей целью снижение мирового доверия к американской валюте. По его словам, следует учитывать вес РФ и КНР в мировых торговых отношениях. Эксперт напомнил, что доллар пока по-прежнему является мировой валютой.

«Я думаю, что это будет бой с БРИКС. США не будут стоять в стороне и ничего не делать, если он присоединится к платежной системе Китай-Россия», — отметил эксперт.

Как пишет «ПолитРоссия», специалист подчеркнул, что Вашингтон в последнее время для воздействия на другие государства вводит против них санкции, однако они не действует. В этом случае, по его мнению, американцы рискуют поссориться со своими союзниками, если они продолжат использовать ограничительные меры в качестве своего политического оружия.

Напомним, Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Соответствующее решение было принято на полях саммита G20 в Осаке. Подписи под соглашением о переходе на расчеты в нацвалютах поставили первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов и глава Народного банка Китая И Ган.

Позже, на встрече лидеров стран БРИКС в рамках «Большой двадцатки», президент России Владимир Путин заметил, что «международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров».