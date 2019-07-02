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Эксперты назвали самые экзотические авиамаршруты года

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Эксперты назвали самые экзотические авиамаршруты года

Москва, 2 июля. Эксперты сервиса бронирования и покупки билетов Туту.ру составили рейтинг самых экзотических авиационных маршрутов первой половины 2019 года.

«В этих городах нет толп туристов, так как в рейтинг попали направления, по которым было куплено по одному-два билета», — говорится в пояснительной записке экзотического топа.

Как сообщает РИА Новости, при составлении рейтинга учитывались все оформленные на портале авиабилеты с вылетами из Москвы за границу, при этом в перечне есть как прямые авиаперелеты, так и маршруты с пересадкой.

В список самых экзотических направлений попали Каракас (Венесуэла), Кайенна в Гвиане, Сан-Педро-Сула (Гондурас), а также канадские Виннипег и Эдмонтон, австралийские Кэрнс и Перт.

«Самым дорогим из этих направлений стал Каракас: перелет бизнес-классом из российской столицы обошелся пассажиру в 317 тысяч рублей», — отмечается в исследовании.

Кроме того, в экзотический список авианаправлений также попали Эрзурум (Турция), Хух-Хото (КНР), Аддис-Абеба (Эфиопия), Нджамена (Чад), Вьентьян (Лаос), Коимбатур (Индия) и Уджда (Марокко).

«Газета.ru» напоминает, что в середине июня эксперты составили список самых популярных направлений путешествий среди российских туристов летом и осенью 2019 года. 

Эксперты назвали самые экзотические авиамаршруты года

Рейтинг подготовлен на основе данных проданных авиабилетов. Список возглавили Сочи и Симферополь, тройку лидеров замкнула Анапа. Особой популярностью пользуются туристические маршруты Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Сочи.

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Автор: Константин Терехов
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