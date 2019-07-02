Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола

Москва, 2 июля. Роспотребнадзор представил новую отечественную вакцину против лихорадки Эбола. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Препарат презентовали на международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла с 28 по 29 июня в Демократической Республике Конго.

Как указали в Роспотребнадзоре, для разработки вакцины государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» использовал новейшие технологии. Препарат в итоге является пептидным и значительно отличается от применяемых в настоящее время зарубежных аналогов. Вакцина, как объяснили специалисты, более безопасна, удобна в хранении, транспортировке и применении, отличается отсутствием побочных реакций.

«И, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции», — говорится в сообщении.

Вакцина уже прошла все стадии государственной регистрации. К сегодняшнему дню препарат является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире.

В настоящее время, как указали в ведомстве, рассматривается вопрос о поставках и применении произведенной в России вакцины «ЭпиВакЭбола» на территории ДРК для борьбы с продолжающейся эпидемией.

Напомним, болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это острое вирусное заболевание, поражающее людей и некоторые виды скота. Кроме того, американские ученые обнаружили новый вид вируса у летучих мышей, он получил название Бомбали.

Стоит отметить, что Россия активно помогает африканским странам в вопросе борьбы с эпидемией, которая на западе Африки, например, сильнее всего проявилась в Гвинее и Либерии.

В минувшем декабре в Гвинейской Республике завершилась вакцинация местного населения против вируса Эбола, в рамках которой использовали российскую разработку: вакцину «ГамЭвак-Комби». Она является первым в мире официально зарегистрированным и разрешенным для клинического использования средством от Эболы. Ее разработка началась после соответствующего указа российского президента Владимира Путина в 2014 году.