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Собаки насмерть загрызли сторожа во Владивостоке

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Собаки насмерть загрызли сторожа во Владивостоке

Владивосток, 2 июля. Собаки насмерть загрызли сторожа «Дальэлектромонтажа» в столице Приморского края. Об этом во вторник сообщается в сводке Федерации профсоюзов Приморья.

«Собаки насмерть загрызли 62-летнего сторожа Владивостокского монтажного управления «Дальэлектромонтаж», — следует из сообщения.

Представитель Следственного управления Следственного комитета России по региону сообщил РИА Новости, что по факту случившегося инициирована проверка.

Как сообщала Deita.ru, на прошлой неделе собака вцепилась в лицо мужчины в центре Владивостока.

Напомним, в мае текущего года собака напала на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге.

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Автор: Сергей Петров
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