Экс-президент ПАСЕ Аграмунт заявил, что Россия должна быть в Совете Европы

Москва, 2 июля. Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт уверен, что оставлять Россию за пределами ПАСЕ было большой ошибкой. Таким мнением он поделился в кулуарах организованного Госдумой II Международного парламентского форума «Развитие парламентаризма», проходящего в Москве.

Аграмунт, который сейчас является сенатором в Испании, сообщил, что несколько лет боролся за восстановление прав РФ в Ассамблее. По его словам, возвращение российской делегации полноценных полномочий в ПАСЕ поддерживали и некоторые другие президенты.

«Я всегда был против санкций. Тогда это вызывало нападки. Но сейчас я могу сказать, что время признало мою правоту», — отметил экс-президент.

Аграмунт назвал Россию фундаментальным партнером Европы. Он отметил, что по этой причине РФ должна быть активным и полноправным членом Совета Европы.

«Я очень счастлив, что члены ПАСЕ изменили свое мнение и восстановили Россию без санкций и каких-либо ограничений. Это были очень хорошие новости», — сказал Аграмунт.

Кроме того, испанский сенатор поддержал призыв председателя российского Совета Федерации Валентины Матвиенко запретить налагать санкции на парламентариев. Спикер Совфеда предложила всем парламентам принять такие обращения и добиваться резолюции в ООН.

«Я подписал проект резолюции Совета Европы против санкций в отношении парламентариев еще несколько лет назад, и сегодня моя позиция остается неизменной. Думаю, что законодатели не могут быть под такими ограничениями», — отметил Аграмунт.

Экс-президент ПАСЕ уточнил, что санкции не несут никакой пользы ни для диалога, ни для мира в целом, поэтому подобных ограничений нужно избегать.

Также Аграмунт прокомментировал желание Украины покинуть ПАСЕ после восстановления полноценных прав РФ. Испанский сенатор назвал такой шаг неправильным и отметил, что Киеву следует остаться в Ассамблее.

«Совет Европы, а особенно ПАСЕ может стать хорошей площадкой для дискуссий, дебатов и просто диалога между россиянами и украинцами», — заявил Аграмунт.

Испанский сенатор оценил перспективы международного парламентского форума, проходящего в Москве. Аграмунт считает это мероприятие очень интересным. Он уже был на форуме в российской столице в прошлом году.

«Накопилось много вопросов и по парламентаризму, и по международному сектору, и по безопасности бизнеса. Все это очень важно. Есть новые вызовы, с которыми нам надо бороться во всем мире», — рассказал бывший президент ПАСЕ в интервью KP.RU.

Педро Аграмунт работал в ПАСЕ в составе испанской делегации с 2000 года. Он возглавлял Парламентскую ассамблею СЕ в 2016-2017 годах. Аграмунт был вынужден уйти в отставку из-за скандала, возникшего после его поездки в Сирию с делегацией Госдумы. в ходе которой он встретился с Башаром Асадом и посетил российскую авиабазу Хмеймим.

Напомним, российскую делегацию ограничили в правах в ПАСЕ и лишили голоса после воссоединения РФ и Крыма в 2014 году, состоявшегося в результате законного референдума, инициированного правительством полуострова. С 2017 года Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. В результате Парламентская ассамблея Совета Европы была вынуждена пересмотреть свое решение и в июне 2019 года приняла резолюцию, в которой подтверждается возвращение в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ.