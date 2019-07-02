Рим, 2 июля. Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира. По его словам, он приурочил работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.

Итальянский художник нарисовал трактором портрет князя Владимира к визиту Путина. Как уточнил художник, он выбрал древнерусского правителя из-за того, что с Путиным его объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. По словам Гамбарина, он хотел «сделать ответную любезность». В качестве подарка Путину он «нарисовал» на поле изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых.

Как пишет РИА Новости, за основу он взял новый памятник Владимиру на Боровицком холме. Портрет был создан на пшеничном поле на следующий день после уборки урожая. В длину он составляет 200 метров, по площади — 24 тысячи «квадратов».

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина https://t.co/2P3fx2gLii pic.twitter.com/52FuSAyaQv — РИА Новости (@rianru) July 2, 2019

Президент России Владимир Путин во время официального визита в Италию 4 июля встретится с руководством республики и Папой Римским Франциском. У российского лидера запланированы переговоры с итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров республики Джузеппе Конте. Стороны обсудят ключевые вопросы сотрудничества Москвы и Рима в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы, сообщила пресс-служба президента РФ.

Кроме того, Путин посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском.

В начале июня Agence France-Presse со ссылкой на заявление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти сообщило, что российский президент и Франциск проведут встречу, когда Путин прибудет в Италию с официальным визитом.

Путин уже встречался с Франциском дважды. Они виделись в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.

Ранее Путин выразил надежду на то, что российско-итальянские отношения выйдут на положительную траекторию, невзирая на то, что на сегодняшний день они переживают не самые лучшие времена. Об этом российский лидер сказал на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой.

По словам президента РФ, Москва и Рим сегодня переживают не самые лучшие времена, но визит итальянского лидера в Москву настраивает на позитивный лад.