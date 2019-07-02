Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 14 человек

Иркутск, 2 июля. Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 14 человек. Еще 13 жителей региона числятся пропавшими без вести, сообщил представитель МЧС России.

Уточняется, что четыре человека погибли в Нижнеудинском районе, девять — в Тулунском и один — в Тайшетском. Один из них пока остается неопознанным.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы, шесть человек погибли вследствие утопления, один — по причине переохлаждения, он скончался в больнице», — рассказали в МЧС.

10 человек среди пропавших без вести являются жителями Тулунского района, еще трое — Нижнеудинского. В числе тех, чья судьба на данный момент неизвестна, есть один ребенок.

В результате паводка пострадали 1244 человека, сообщили ТАСС в экстренных службах Иркутской области. 1067 человек из них, в том числе 59 детей, получили помощь амбулаторно. Еще 191 человек находится в больницах. Отмечается, что среди госпитализированных 38 детей.

Напомним, паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей в конце июня. Уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку на семь метров. Сейчас в регионе действует режим ЧС. На данный момент из зоны бедствия эвакуировали более 2,5 тысячи человек.

В ночь на 30 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание в Братске по ситуации в подтопленных районах. Глава государства распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим при наводнении. Органы соцзащиты приступили к выполнению поручения Владимира Путина в тот же день, сообщает НСН.