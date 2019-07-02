Минобороны закупило новейшую систему дистанционного минирования

Москва, 2 июля. Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ). Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Техмаш», который является разработчиком и изготовителем ИСДМ.

Контракт между Минобороны и концерном госкорпорации Ростех был подписан в рамках форума «Армия-2019». Соглашение заключено на три года. Оно предусматривает поставку не только ИСДМ, но и боевых машин, а также боеприпасов к ней. Точную сумму контракта, информацию о количестве закупленных машин и темпах поставок в пресс-службе «Техмаша» раскрывать не стали.

По словам генерального директора концерна Владимира Лепина, на форуме «Армия-2019» АО «НПК «Техмаш» заключило не только государственный контракт, но и несколько соглашений с иностранными заказчиками. Общая сумма этих контрактов составила несколько миллиардов рублей, передает ТАСС.

В инженерную систему дистанционного минирования входят боевые машины с транспортно-пусковыми контейнерами и инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных видов. Пусковые контейнеры оптимизированы для применения инженерных мин нового поколения. Также частью ИСДМ является транспортно-заряжающая машина.

Все средства системы дистанционного минирования установлены на шасси «Камаз» с бронированной кабиной и автоматизированной метеостанцией. Радиус действия ИСДМ составляет от пяти до 15 километров. Система автоматически производит залп по расчетным точкам прицеливания, регистрирует районы взрывов и передает данные выше по цепочке управления, а также транспортно-заряжающей машине.

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходил в Подмосковье с 25 по 30 июня. Сумма заключенных на форуме контрактов превысила один триллион рублей. В мероприятии приняли участие свыше 1300 предприятий, которые представили 27 239 экспонатов. На полях форума работали представители 120 стран мира.