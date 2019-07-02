Москва, 2 июля. Разрядившийся химический источник тока, который привел к переносу запуска космической обсерватории «Спектр-РГ» с июня на июль, заменен специалистами на космодроме Байконур. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Протон-М» должна была вывести обсерваторию на орбиту 21 июня. Однако запуск перенесли на 12 июля. Причиной такого решения стало то, что на завершающем этапе подготовки к запуску обсерватории было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.

Специалисты устранили проблему, вызвавшую перенос запуска «Спектр-РГ» в космос. Как пишет РИА Новости, специалисты заменили химический источник тока. Они вывезут ракету на стартовый комплекс 8 июля. Запуск состоится 12 июля в 15.31 по московскому времени.

Ранее Роскосмос принял решение завершить эксплуатацию еще одной российской космической астрофизической обсерватории «Спектр-Р». В Роскосмосе уточнили, что в начале года «Спектр-Р» перестал выходить на связь. Попытки специалистов наладить связь успехом не увенчались.

«Космический аппарат «Спектр-Р» (Радиоастрон) проработал в интересах научного сообщества в 2,5 раза дольше запланированного срока и перевыполнил все основные возложенные на него функции в качестве источника ценных научных данных о нашей Вселенной», — говорится в сообщении госкорпорации.

Космический аппарат был запущен в космос в 2011 году и переработал гарантийный срок в три года и первоначальную научную программу в пять лет, продолжая трудиться до последнего момента. Обработка данных, предоставленных космическим аппаратом, все еще не закончена.

«Спектр-Р» — единственный в настоящее время российский космический телескоп. Самая удаленная часть его орбиты находится в 350 тысячах километрах от Земли.

Роскосмос уточнял, что в конце июня пройдет запуск аппарата «Спектр-РГ», «который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик». Его главная цель — дать ученым ответ на вопрос: как происходила эволюция галактик.

Ранее в Роскосмосе подсчитали, что ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей. Всего за этот промежуток времени в России было произведено 11 аварийных пусков ракетной техники. Как сообщает «Газета.ру», 20 миллиардов из 35 миллиардов ущерба были возмещены за счет инструментов страхования.

Всего за это время было запущено более 80 космических аппаратов, которые были застрахованы на общую сумму 187,5 миллиарда рублей.