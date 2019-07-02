Российские пользователи отреагировали на отказ Бессона ехать в РФ на премьеру «Анны»

Москва, 2 июля. Французский кинорежиссер и сценарист Люк Бессон отменил по семейным обстоятельствам свой визит в Россию на премьеру шпионской картины «Анна», которая прошла в столичном кинотеатре «Москва». Об этом сообщила пресс-служба компании «Централ Партнершип» (Central Partnership).

Ранее со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип» сообщалось что 60-летний режиссер Люк Бессон официально презентует в Москве свою новую работу «Анна».

«По семейным обстоятельствам Люк отменил свою поездку в Россию», — уточнялось в сообщении.

Российские пользователи считают, что «настоящая причина» отказа приехать в РФ другая. Так, некоторые в шутку полагают, что Бессону может быть стыдно за свою новую работу.

«Может, ему стыдно за всю эту чушь (я о содержании фильма)?» — пишут участники дискуссии.

Другие комментаторы ознакомились с описанием сюжета картины и пошутили насчет ограбления.

«В 1987 ограбить банк? Не Сбербанк ли? Его в то время не ограбишь, очередь надо еще с утра было занять, чтобы зайти в помещение», — посмеялся пользователь под ником Titovadaria.

Картину в итоге представили исполнительница главной роли российская модель и актриса Саша Лусс и актер Александр Петров, сыгравший молодого человека Анны.

«Анна» — римейк культового фильма Бессона «Никита», его действие разворачивается в российской столице в 1987 году. Главная героиня картины — наркоманка. Вместе со своим возлюбленным в поисках выхода решает завербоваться в ряды флота СССР. Однако он предлагает другой вариант — ограбить банк.