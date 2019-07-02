«Уральские авиалинии» приостановили выполнение рейсов в Чехию

Москва, 2 июля. В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали о том, что с сегодняшнего дня приостанавливают выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

С заявлением на тему выступила пресс-служба перевозчика в ответе на запрос ТАСС, уточнив, что запланированные на вторник рейсы в столицу Чехии задерживаются на неопределенный срок.

«В связи с решением авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты авиакомпания «Уральские авиалинии» со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского», — пояснил представитель перевозчика.

Что касается ситуации вокруг двух сегодняшних рейсов, то, как заверили в «Уральских авиалиниях», «всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам».

К слову, ранее об отмене ряда рейсов из Москвы в Прагу заявил «Аэрофлот». При этом перевозчик уточнил, что у него имеются все технические возможности для выполнения полетов.

Авиакомпания заверила, что, несмотря на отмену ряда рейсов, пассажиры, купившие билеты на эти самолеты, будут доставлены в столицу Чехии другими рейсами, а также самолетами иных авиакомпаний.

Как напоминает «Газета.ru», авиационные власти Чехии без объяснений причин аннулировали ряд разрешений для «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» на полеты из России.

Добавим, что в конце июня авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении с 1 июля топливного сбора на ряде междугородних рейсов в России и некоторых международных рейсах.