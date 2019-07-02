«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Прагу. События дня. ФАН-ТВ

Наводнение в Иркутской области Число госпитализированных в Иркутской области увеличилось до 201. Среди них 41 ребенок. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС региона. Основной диагноз пострадавших — переохлаждение. Жертвами мощного паводка стали не менее 14 человек. Сейчас в реках региона наблюдается снижение уровня воды. Власти Иркутской области готовятся к оценке ущерба домам. Напомним, что мощное наводнение охватило регион 25 июня. Все произошло из-за обильных дождей, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна. На сегодняшний день остаются подтопленными 42 населенных пункта.

Испытания ракеты ПРО На защите страны. В России провели успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны. Пуск выполнен с полигона Казахстана. Ракета подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель, сообщают в Минобороны. Добавим, система ПРО находится на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Отмена рейсов в Прагу В Чехии запретили выполнять часть рейсов по маршруту «Москва — Прага — Москва». Об этом сообщают в «Аэрофлоте». С чем это связано в компании не уточняют, однако авиаперевозчик подчеркивает, что у него «есть все технические возможности» для полетов. Пассажиры отмененных рейсов смогут отправиться в Прагу самолетами других авиакомпаний или же оформить возврат. Еще один вариант — взять билет в другую европейскую страну без сборов за изменение маршрута.