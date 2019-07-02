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8:29 2 Июля 2019

«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Прагу. События дня. ФАН-ТВ

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Наводнение в Иркутской области

«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Прагу. События дня. ФАН-ТВ

Число госпитализированных в Иркутской области увеличилось до 201. Среди них 41 ребенок. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС региона. Основной диагноз пострадавших — переохлаждение. Жертвами мощного паводка стали не менее 14 человек. Сейчас в реках региона наблюдается снижение уровня воды. Власти Иркутской области готовятся к оценке ущерба домам. Напомним, что мощное наводнение охватило регион 25 июня. Все произошло из-за обильных дождей, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна. На сегодняшний день остаются подтопленными 42 населенных пункта.

 

Испытания ракеты ПРО

«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Прагу. События дня. ФАН-ТВ

На защите страны. В России провели успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны. Пуск выполнен с полигона Казахстана. Ракета подтвердила заложенные характеристики и поразила условную цель, сообщают в Минобороны. Добавим, система ПРО находится на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

 

Отмена рейсов в Прагу

«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Прагу. События дня. ФАН-ТВ

В Чехии запретили выполнять часть рейсов по маршруту «Москва — Прага — Москва». Об этом сообщают в «Аэрофлоте». С чем это связано в компании не уточняют, однако авиаперевозчик подчеркивает, что у него «есть все технические возможности» для полетов. Пассажиры отмененных рейсов смогут отправиться в Прагу самолетами других авиакомпаний или же оформить возврат. Еще один вариант — взять билет в другую европейскую страну без сборов за изменение маршрута.

 

Проверка учеников на наркотики

«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Прагу. События дня. ФАН-ТВ

Школьников и студентов будут проверять на наркотики. Соответствующий проект подготовили в Минздраве России. Медики будут искать в организме учащихся амфетамин, метамфетамин, кокаин и ряд других запрещенных веществ. Подобные тестирования, по мнению законотворцев, станут для школьников и студентов дополнительным стимулом отказаться от употребления наркотиков.

 