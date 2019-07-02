Госавтоинспекция не в курсе готовящегося ГОСТа, увеличивающего скорость до 130 км/ч

Москва, 2 июля. В Госавтоинспекции рассказали, что ничего не знают о готовящемся ГОСТе, который предусматривает увеличение скоростного режима на некоторых дорогах до 130 километров в час.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу отечественного министерства внутренних дел. При этом в ведомстве уточнили, что если такой документ на самом деле разрабатывается, то при работе над ним надо учитывать множество факторов.

Это — транспортно-эксплуатацнонные характеристики участков автодорог, наличие опасных поворотов, перекрестков, наземных пешеходных переходов, аварийно опасных участков.

В министерстве внутренних дел напомнили, что сейчас на территории России в пределах населенных пунктов транспортным средствам разрешено передвигаться со скоростью не более 60 км/ч, на автомагистралях — не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч.

«Кроме того, владельцам автомобильных дорог разрешается повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — констатировали в МВД.

Как напоминает «Газета.ru», в середине июня стало известно, что российский дорожный НИИ федерального Минтранса разработал проект ГОСТа, который позволит увеличить скоростной лимит на автомагистралях до 130 километров в час.

При этом, новый стандарт скорости, который устанавливает требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах, могут утвердить уже в августе текущего года.

Как подчеркивается в документе, лимит скорости может быть увеличен с разрешения собственника трассы. В данном случае речь идет о предприятии «Автодор», так как только в его ведении есть дороги, подходящие под требования ГОСТа.