Трамп пообещал впервые показать настоящие танки 4 июля в Вашингтоне

Вашингтон, 2 июля. Настоящие танки впервые продемонстрируют в американской столице во время празднования Дня независимости 4 июля. Об этом сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

Он пообещал, что в Вашингтоне «будет отличное 4 июля».

«Такого еще не было, оно будет особенное. У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице», — поделился американский лидер.

Лучшими истребителями в мире хозяин Белого дома традиционно называет бомбардировщики пятого поколения F-35. Недавно один из таких самолетов пролетел над Белым домом в ознаменование подписания Трампом и его польским коллегой Анджеем Дудой документа о поставке этих боевых машин польской стороне.

При этом Трамп отметил, что с танками необходимо быть «крайне осторожными», поскольку из-за тяжелых машин могут портиться дороги.

«Поэтому нам придется поставить их в определенных местах. Но у нас есть новейшие танки «Шерман» (M4 Sherman) и новейшие танки «Абрамс» (M1 Abrams)», — уточнил лидер Штатов.

Американский президент еще с 2017 года вынашивает идею демонстрации военной техники по праздничному поводу. Она появилась у него после встречи с главой Елисейского дворца Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа ошеломил парад в честь Дня взятия Бастилии.

Изначально он собирался провести грандиозный парад с военной техникой 4 июля прошлого года, но потом было объявлено о переносе этого на День ветеранов 11 ноября. Правда, затем мероприятие было решено перенести на 2019 год по причине его дороговизны.