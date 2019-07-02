Рогозин сообщил об установке «Союза-2.1б» на стартовой площадке «Восточного»

Москва, 2 июля. Ракета «Союз-2.1б» установлена в стартовую систему космодрома «Восточный» в рамках подготовки к запуску, запланированному на 5 июля. Об этом во вторник сообщил в своем Twitter-аккаунте руководитель отечественной государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

По его словам, на космодроме «Восточный» в Амурской области с 03.00 до 04.15 по московскому времени проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты «Союз-2» в стартовую систему.

«Начаты работы по графику первого стартового дня», — уточнил Рогозин.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна вывести на орбиту космический аппарат «Метеор-М» №2–2, созданный АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Так, это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома. «Метеор-М» войдет в российскую группировку спутников удаленного зондирования планеты.

Накануне Рогозин в социальной сети Twitter показал на видео, как строят вторую очередь космодрома «Восточный». На первом видео запечатлено, как строители роют котлован под универсальный стартовый комплекс. На втором ролике идет работа по выборке грунта под сети глубокого заложения.