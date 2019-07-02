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Автомобиль протаранил толпу людей в Колумбии, есть пострадавшие

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Автомобиль протаранил толпу людей в Колумбии, есть пострадавшие

Богота, 2 июля. Восемнадцать человек получили различные ранения и травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей на западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщило издание El Tiempo.

Согласно данным газеты, дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник днем в муниципалитете Ла-Кумбре. Потерявшая управление машина протаранила толпу людей, которые находились на спортивной площадке. В результате аварии 18 человек, в том числе 10 детей, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия. Согласно предварительным данным, у транспортного средства могли отказать тормоза.

Как сообщала «Газета.Ru», в понедельник более 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии. По предварительной информации, на сложном участке водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство упало в глубокое ущелье.

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Автор: Сергей Петров
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