Паллиативное лечение будет обеспечено безнадежно больным в Мексике

Мехико, 2 июля. Парламент Мексики единогласно проголосовал за облегчение жизни для неизлечимо больных людей, обеспечив им паллиативное, то есть поддерживающее и избавляющее от боли лечение.

Как сообщает РИА Новости, по мнению самих депутатов, решение мексиканского сената есть не что иное, как конституционная реформа по изменению жизни пациентов, страдающих неизлечимыми болезнями.

При этом, как подчеркнул парламентарий Мигель Мансера, речь идет не об эвтаназии, а именно об облегчении жизни и «достойной» встречи смерти пациентов, которые отныне будут обеспечиваться обезволивающими лекарствами, а не поддерживающими, передает «Газета.ru».