Раненые сирийские военные получили помощь российских коллег

Дамаск, 2 июля. Российские военнослужащие в Сирии подарили инвалидные коляски офицерам сирийской армии, пострадавшим в боях против террористов.

Представители армии РФ подарили инвалидные коляски сирийским офицерам, которые получили тяжелые ранения в боях под Алеппо и теперь не могут передвигаться самостоятельно. Как пишет РИА Новости, сейчас в местном госпитале осталось не так много раненых, как было в разгар боев в этом районе. Тогда хирургические операции шли здесь круглые сутки.

«Мы защищали родной город, с позиций террористов выстрелили из противотанкового гранатомета в мою сторону. Чудом выжил, но остался без ноги», — рассказал капитан запаса Али Таха.

Медики отмечают, что большую помощь им оказали военные врачи из России.

«Мы не стоим на месте. Врачи постоянно повышают квалификацию, в том числе и благодаря бесценному опыту, полученному от российских специалистов. Вклад в развитие госпиталя со стороны наших коллег и друзей очень велик», — сообщил руководитель военного госпиталя Алеппо Фаиз Айюби.

Лечить пациентов здесь помогают специалисты из Армении. Сюда приехали хирург, эпидемиолог и лаборанты, которые бесплатно принимают военных.