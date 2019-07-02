Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Раненые сирийские военные получили помощь российских коллег

65
0 Оставить комментарий

Раненые сирийские военные получили помощь российских коллег

Дамаск, 2 июля. Российские военнослужащие в Сирии подарили инвалидные коляски офицерам сирийской армии, пострадавшим в боях против террористов.

Представители армии РФ подарили инвалидные коляски сирийским офицерам, которые получили тяжелые ранения в боях под Алеппо и теперь не могут передвигаться самостоятельно. Как пишет РИА Новости, сейчас в местном госпитале осталось не так много раненых, как было в разгар боев в этом районе. Тогда хирургические операции шли здесь круглые сутки.

«Мы защищали родной город, с позиций террористов выстрелили из противотанкового гранатомета в мою сторону. Чудом выжил, но остался без ноги», — рассказал капитан запаса Али Таха.

Раненые сирийские военные получили помощь российских коллег

Медики отмечают, что большую помощь им оказали военные врачи из России.

«Мы не стоим на месте. Врачи постоянно повышают квалификацию, в том числе и благодаря бесценному опыту, полученному от российских специалистов. Вклад в развитие госпиталя со стороны наших коллег и друзей очень велик», — сообщил руководитель военного госпиталя Алеппо Фаиз Айюби.

Лечить пациентов здесь помогают специалисты из Армении. Сюда приехали хирург, эпидемиолог и лаборанты, которые бесплатно принимают военных.

«Помогаем всем, чем сможем. Каждый день ходим, с утра до полудня время здесь проводим. Есть очень много пациентов, которые нуждаются в помощи», — рассказал армянский хирург Арам Мурадян.

infox - new
Автор: Виталий Рыжков
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров