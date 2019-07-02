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Россия

Появилось видео запуска новой российской ракеты ПРО

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Появилось видео запуска новой российской ракеты ПРО

Москва, 2 июля. Минобороны РФ опубликовало видео запуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, на днях на казахстанском полигоне Сары-Шаган были проведены испытания новейшей российской ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Ракета, стартовав с позиции, успешно поразила условную цель.

«Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — говорится в сообщении.

Появилось видео запуска новой российской ракеты ПРО

Отметим, никаких тактико-технических новой ракеты не приводится. На видео, опубликованном военным ведомством, можно ознакомиться с транспортировкой противоракеты, ее монтажом в шахтную пусковую установку, а также пуском, снятым с нескольких точек.

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Автор: Виталий Рыжков
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