Британцев восхитила уборщица Московского зоопарка, прогнавшая медведя веником

Москва, 2 июля. Британцев восхитила история уборщицы Московского зоопарка, отогнавшей белого медведя с помощью веника и совка.

Историю о сотруднице Московского зоопарка, не оробевшей при встрече с белым медведем, написал британский таблоид The Daily Mail. В распоряжении журналистов издания оказались кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в зоопарке. На записи видно, как медведь подходит к техслужащей, которая занимается уборкой в вольере. Женщина не ожидала появления хищника, который в этот момент должен был быть заперт в другом помещении, но не растерялась и, выставив перед собой веник и совок, сумела добраться до выхода.

Подчеркнуто хладнокровная реакция сотрудницы зоопарка на неожиданную встречу с белым медведем вызвала восхищение у пользователей в комментариях.

«Молодец. Уверена, я бы упала в обморок», — написала Jenny Ross.

«Смелая и умная женщина», — отметил Arfur Dubble.

«Это храбрость, когда все инстинкты призывают бежать, а вы держитесь твердо», — подметил пользователь pentathol.

«Она молодец. Ее спокойствие спасло ей жизнь», — добавил пользователь MillicentPc.

Руководству Московского зоопарка предстоит выяснить, каким образом опасный хищник смог попасть в вольер, где в тот момент проходила уборка.