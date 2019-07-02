МИД Сирии заявил, что израильские удары по САР нацелены на продление кризиса

Дамаск, 2 июля. Официальный Дамаск считает, что израильские удары по территории Сирийской Арабской Республики нацелены на продление кризиса.

Как сообщает ТАСС, об этом, в том числе, говорится в послании министерства иностранных дел Сирии, которое было направлено в Совет безопасности Организации Объединенных Наций.

«Израиль, предпринявший очередное вероломное нападение на Сирию, стремится продлить вооруженный конфликт. Своими действиями он оказывает моральную поддержку остаткам банд террористов, укрывшимся в Идлибе», — говорится в сообщении.

По мнению сирийских дипломатов, израильское правительство, совершая преступные действия, пользуется «неограниченной поддержкой» со стороны администрации Соединенных Штатов Америки.

«Израиль должен быть привлечен к ответственности за поддержку бандитский формирований и совершенные им преступления в отношении сирийского народа», — также говорится в послании МИД Сирии.

Внешнеполитическое ведомство Сирийской Арабской Республики призвало Совбез международной организации принять незамедлительные и решительные меры по прекращению нападений со стороны Израиля.

Как напоминает «Газета.ru», в ночь на понедельник средства противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую ракетную атаку, целью которой были города Дамаск и Хомс.

По данным агентства SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана. При этом представители армии обороны Израиля от комментариев воздержались.