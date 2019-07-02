Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

МИД Сирии заявил, что израильские удары по САР нацелены на продление кризиса

32
0 Оставить комментарий

МИД Сирии заявил, что израильские удары по САР нацелены на продление кризиса

Дамаск, 2 июля. Официальный Дамаск считает, что израильские удары по территории Сирийской Арабской Республики нацелены на продление кризиса.

Как сообщает ТАСС, об этом, в том числе, говорится в послании министерства иностранных дел Сирии, которое было направлено в Совет безопасности Организации Объединенных Наций.

«Израиль, предпринявший очередное вероломное нападение на Сирию, стремится продлить вооруженный конфликт. Своими действиями он оказывает моральную поддержку остаткам банд террористов, укрывшимся в Идлибе», — говорится в сообщении.

По мнению сирийских дипломатов, израильское правительство, совершая преступные действия, пользуется «неограниченной поддержкой» со стороны администрации Соединенных Штатов Америки.

«Израиль должен быть привлечен к ответственности за поддержку бандитский формирований и совершенные им преступления в отношении сирийского народа», — также говорится в послании МИД Сирии.

Внешнеполитическое ведомство Сирийской Арабской Республики призвало Совбез международной организации принять незамедлительные и решительные меры по прекращению нападений со стороны Израиля.

Как напоминает «Газета.ru», в ночь на понедельник средства противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую ракетную атаку, целью которой были города Дамаск и Хомс. 

МИД Сирии заявил, что израильские удары по САР нацелены на продление кризиса

По данным агентства SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана. При этом представители армии обороны Израиля от комментариев воздержались.

infox - new
Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров