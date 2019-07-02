Совбез ООН обсудит украинский закон о языке

Нью-Йорк, 2 июля. Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.

Информацию о готовящемся заседании подтвердил ТАСС вступивший в должность председателя Совбеза в июле постоянный представитель Перу при ООН Густаво Меса-Куадра.

«Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдет по запросу России 16 июля», — сказал он.

Россия ранее уже запрашивала проведение заседания по данной теме, однако инициатива была заблокирована решением США, Франции, Великобритании и других западных государств. Тогда ряд проголосовавших против объяснили это неудачным временем, которое совпало с инаугурацией вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в апреле нынешнего года Верховная рада Украины приняла законопроект, предусматривающий закрепление украинского языка как единственного государственного. В середине мая закон подписал теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни, а наблюдать за соблюдением закона должны «языковые инспекторы», которые имеют право присутствовать на заседаниях в любых государственных органах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать штрафы и их размер за нарушение закона «о языке».

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что украинские депутаты не допустят возвращения русскому языку статуса регионального на юго-востоке Украины.