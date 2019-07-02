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Россия

Второй полет самолета Ил-112В состоится в начале будущего года

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Второй полет самолета Ил-112В состоится в начале будущего года

Москва, 2 июля. Второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В запланирован на начало будущего года.

Об этом ТАСС сообщил главный конструктор воздушного судна Сергей Ляшенко, правда, не уточняя конкретную дату полета, ограничившись короткой фразой «дату не загадываем».

Как напоминает «Газета.ru», турбовинтовой Ил-112В – первый в новейшей истории России самолет, разработанный с нуля. Судно, предназначенное для нужд министерства обороны, будет перевозить до пяти тонн грузов. Первый испытательный полет российского самолета был проведен в конце марта, в воздухе лайнер пробыл 45 минут.

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Автор: Константин Терехов
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