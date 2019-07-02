Стало известно, откуда будет видно солнечное затмение

Москва, 2 июля. Московский планетарий сообщает, что жители Западного полушария Земли смогут увидеть полное затмение Солнца 2 июля.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними составляет две недели, сообщается на сайте Московского планетария. Во время этих явлений небесные тела выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, если Земля — то лунное.

Очередное солнечное затмение произойдет во вторник, 2 июля. Полюбоваться редким астрономическим явлением смогут жители Западного полушария нашей планеты.

«Максимальная фаза затмения наступит в 22:23 мск, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды. Это затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркивают, что солнечное затмение, которое произойдет сегодня, продлится вдвое дольше, чем полное затмение 2017 года.

Московский планетарий сообщает, что в нынешнем году с Земли можно наблюдать пять затмений, два из которых — затмения Луны (21 января полное и 17 июля частное), и три — затмения Солнца (6 января частное, 2 июля полное, 26 декабря кольцеобразное).

Четыре из них, кроме полного солнечного затмения 2 июля, доступны для наблюдений с территории России.

Ранее телеканал «360» рассказал о яркой вспышке на Луне, которую удалось снять со спутников во время лунного затмения 21 января 2019 года.