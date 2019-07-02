Зеленского глава делегации Украины в ПАСЕ назвал «невеждой»

Киев, 2 июля. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал президента Украины Владимира Зеленского «невеждой».

Как передает РИА Новости, таким эпитетом парламентарий наградил руководителя государства, комментируя для журнала «Новое время» конфликт между украинским главой и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным.

«Мы видим позицию государственника в виде министра, который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», — отметил депутат.

Как пишет «Газета.ru», перепалка между президентом Украины и главой внешнеполитического ведомства государства возникла после несогласованного с Владимиром Зеленским ответа на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам

Дело в том, что в конце июня Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в украинское посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу «в рамках уголовно-процессуального законодательства», несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.

В ответ главный украинский дипломат потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных. В российском министерстве иностранных дел назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.

Напомним, что три корабля ВМСУ в конце ноября прошлого года попытались незаконно пересечь госграницу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться. Погранслужбе пришлось арестовать корабли и их экипаж за нарушение государственной границы РФ.