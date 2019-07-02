Минобороны РФ сообщило об успешном пуске новой ракеты ПРО

Москва, 2 июля. Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган.

Как сообщает Минобороны РФ, новая ракета системы противоракетной обороны, выпущенная с казахстанского полигона Сары-Шаган, успешно поразила условную цель.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — рассказал представитель командования войск ПВО и ПРО ВКС РФ полковник Павел Кузьмин.

Отметим, система противоракетной обороны предназначена для защиты и отражения ударов средств авиации и космического нападения.

Как сообщает телеканал «360», министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшие годы российская армия получит новейшее вооружение, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии.