«Известия» предупредили о возможном росте цен на мясо в России

Москва, 2 июля. Национальная кормовая ассоциация предупреждает о росте цен на мясо птицы, свинину и говядину как минимум на 10%, сообщают «Известия».

По мнению экспертов, мясо подорожает из-за роста цен на добавки, необходимые для кормления животных. До 90% таких добавок импортируется в РФ, после чего их используют для приготовления комбинированных кормов.

Ситуация сегодня сложилась таким образом, что из-за разночтений в трактовке постановления правительства РФ о льготной ставке НДС Минфин планирует доначислить импортерам добавок до семи миллиардов рублей налога за три предыдущих года.

В министерстве сельского хозяйства России подчеркивают, что дополнительная налоговая нагрузка обернется подорожанием конечной продукции. Минсельхоз настаивает, что компании, ввозившие в страну кормовые добавки на протяжении многих лет, имеют право платить НДС по ставке 10%.

Минфин в свою очередь ссылается на документы Верховного суда, постановившего, что неправомерно применять ставку в 10% к кормовым добавкам. Предложения сторон по урегулированию ситуации планируется рассмотреть в правительстве России.

Представители Национального кормового союза предупреждают, что доначисление налога приведет не только к росту цен, но и может обрушить рынок, поскольку часть компаний прекратит свое существование.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин затруднился дать прогноз по подорожанию мяса. Он напомнил, что компании-импортеры в течение нескольких лет платили НДС по ставке 10%, исходя в том числе из пояснений Минфина. Эксперт недоумевает, почему добросовестный бизнес должен страдать из-за ошибок министерства.

Ранее телеканал «360» сообщил, что российские топливные компании накажут за завышенные цены на бензин.