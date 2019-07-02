«Аэрофлот» сообщил об отмене ряда рейсов в Прагу

Москва, 2 июля. Авиационные власти Чехии аннулировали ряд разрешений на полеты по маршруту Москва — Прага — Москва, сообщает «Аэрофлот».

Часть рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва отменена в связи с действиями авиационных властей Чехии, сообщает авиакомпания.

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва «Аэрофлот» вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Несмотря на то, что у «Аэрофлота» есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отмечается, что компания продолжит выполнять рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025.

«Аэрофлот» заверяет, что пассажиры отмененных рейсов получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам перевозчика. Люди будут доставлены в Прагу и Москву другими рейсами, а также самолетами иных авиакомпаний. Пассажирам, забронировавшим полеты отмененными рейсами предложили оформить возврат без сборов или отправиться в альтернативный пункт назначения в Европе без сборов за изменение маршрута.

Ранее телеканал «360» сообщил, что одна из самых крупных в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner перестала отображать Симферополь в качестве направления для поездок.