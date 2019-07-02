Роспотребнадзор рассказал об опасных для купания водоемах Кемеровской области

Кемерово, 2 июля. Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги отбора проб воды в «официальных» местах купания в Кемеровской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, летом нынешнего года в Кемеровской области начали работать 27 «официальных» пляжей и 45 благоустроенных мест отдыха у воды. С открытием купального сезона специалисты Роспотребнадзора производят отбор проб воды в местах массового пребыванию людей. Первый этап нынче проходил с 20 мая по 27 июня, за этот срок было отобрано и исследовано на различные показатели около 170 проб.

В результате выяснилось, что по санитарно-химическим показателям норме не соответствуют 33 пробы воды — это примерно каждая пятая из проб с различных водоемов региона. По микробиологическим показателями нормативам не соответствуют 45 проб, или каждая четвертая.

Представители Роспотребнадзора напоминают, что купание является безопасным лишь в специально отведенных для этого местах, а наличие знака «Купание запрещено» свидетельствует об угрозе для жизни и здоровья.

«Заражение инфекционными заболеваниями возможно при заглатывании воды во время купания в водоеме. Во время отдыха нужно использовать бутилированную воду, запрещается оставлять детей во время купания без присмотра родителей или взрослых», — советуют сотрудники ведомства.

В Роспотребнадзоре опубликовали список пляжей Кемеровской области, где вода не соответствует нормативам. К примеру, анализ показал наличие микробиологического загрязнения сразу на шести пляжах Новокузнецка.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Хорватии из-за кишечной палочки закрыли один из самых популярных пляжей в Дубровнике.