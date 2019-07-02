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Роспотребнадзор рассказал об опасных для купания водоемах Кемеровской области

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Роспотребнадзор рассказал об опасных для купания водоемах Кемеровской области

Кемерово, 2 июля. Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги отбора проб воды в «официальных» местах купания в Кемеровской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, летом нынешнего года в Кемеровской области начали работать 27 «официальных» пляжей и 45 благоустроенных мест отдыха у воды. С открытием купального сезона специалисты Роспотребнадзора производят отбор проб воды в местах массового пребыванию людей. Первый этап нынче проходил с 20 мая по 27 июня, за этот срок было отобрано и исследовано на различные показатели около 170 проб.

В результате выяснилось, что по санитарно-химическим показателям норме не соответствуют 33 пробы воды — это примерно каждая пятая из проб с различных водоемов региона. По микробиологическим показателями нормативам не соответствуют 45 проб, или каждая четвертая.

Роспотребнадзор рассказал об опасных для купания водоемах Кемеровской области

Представители Роспотребнадзора напоминают, что купание является безопасным лишь в специально отведенных для этого местах, а наличие знака «Купание запрещено» свидетельствует об угрозе для жизни и здоровья.  

«Заражение инфекционными заболеваниями возможно при заглатывании воды во время купания в водоеме. Во время отдыха нужно использовать бутилированную воду, запрещается оставлять детей во время купания без присмотра родителей или взрослых», — советуют сотрудники ведомства.

В Роспотребнадзоре опубликовали список пляжей Кемеровской области, где вода не соответствует нормативам. К примеру, анализ показал наличие микробиологического загрязнения сразу на шести пляжах Новокузнецка.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Хорватии из-за кишечной палочки закрыли один из самых популярных пляжей в Дубровнике.

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Автор: Виталий Рыжков
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